В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции освободила подозреваемого в незаконной разведдеятельности, сообщается на сайте ведомства.

Как заявил прокурор Матс Лингквист, подозреваемый не сможет повлиять на расследование, если будет на свободе. «Поскольку причин для ареста нет, я должен отменить его», — сказал прокурор.

В конце февраля стало известно, что Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) задержала сотрудника одной из шведских высокотехнологичных компаний по подозрению в незаконной передаче информации российским спецслужбам. В Стокгольме подозревают, что задержанный был завербован офицером российской разведки, работавшим в Швеции под дипломатическим прикрытием. По данным шведских спецслужб, вербовка произошла не позднее 2017 года.

Позднее был задержан второй подозреваемый в шпионаже, при этом в СЭПО отметили, что эти два случая не связаны.