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В Швеции арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию
По данным Службы государственной безопасности Швеции, задержанный был завербован сотрудником российских спецслужб, работавшим под дипломатическим прикрытием. Подозреваемый работал в высокотехнологичной шведской компании
Фото: Mikael Sjoberg / Bloomberg

Служба государственной безопасности Швеции (​СЭПО, швед. SÄPO от Säkerhetspolisen) объявила о задержании в Стокгольме сотрудника одной из шведских высокотехнологичных компаний, которого подозревают в незаконной передаче информации российским спецслужбам.

«Этот человек подозревается в том, что он был завербован в качестве агента офицером российской разведки, работавшим в Швеции под дипломатическим прикрытием», — сообщил глава контрразведывательного подразделения СЭПО Даниэль Стенлинг.

В сообщении СЭПО отмечается, что вербовка была проведена не позднее 2017 года, а задержанию подозреваемого предшествовало тщательное расследование. В СЭПО подчеркнули, что иностранные разведки проявляют особый интерес к разработкам шведской высокотехнологичной отрасли.

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«Угроза для Швеции в последние несколько лет усилилась, а технологическое развитие привело к активизации поддерживаемого государством кибер​шпионажа. В то же время продолжается сбор информации традиционным путем, то есть с помощью агентов. Комбинация этих методов обеспечивает широту и глубину проникновения при сборе секретной информации», — пояснил Стенлинг.

Ранее СЭПО заявляла, что примерно треть сотрудников российских консульств и посольства, формально числящихся дипломатами, на самом деле являются сотрудниками спецслужб.

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Главный аналитик шведской контрразведки Вильгельм Унге утверждал, что современные российские шпионы гораздо более образованы и зачастую моложе советских разведчиков, а их целью является приобретение передовых технологий, вербовка шведских граждан и «подготовка к военной операции против Швеции».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Швеция, шпионаж
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