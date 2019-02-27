В Швеции арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию

В Швеции арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию

По данным Службы государственной безопасности Швеции, задержанный был завербован сотрудником российских спецслужб, работавшим под дипломатическим прикрытием. Подозреваемый работал в высокотехнологичной шведской компании

Фото: Mikael Sjoberg / Bloomberg

Служба государственной безопасности Швеции (​СЭПО, швед. SÄPO от Säkerhetspolisen) объявила о задержании в Стокгольме сотрудника одной из шведских высокотехнологичных компаний, которого подозревают в незаконной передаче информации российским спецслужбам.

«Этот человек подозревается в том, что он был завербован в качестве агента офицером российской разведки, работавшим в Швеции под дипломатическим прикрытием», — сообщил глава контрразведывательного подразделения СЭПО Даниэль Стенлинг.

В сообщении СЭПО отмечается, что вербовка была проведена не позднее 2017 года, а задержанию подозреваемого предшествовало тщательное расследование. В СЭПО подчеркнули, что иностранные разведки проявляют особый интерес к разработкам шведской высокотехнологичной отрасли.

«Угроза для Швеции в последние несколько лет усилилась, а технологическое развитие привело к активизации поддерживаемого государством кибер​шпионажа. В то же время продолжается сбор информации традиционным путем, то есть с помощью агентов. Комбинация этих методов обеспечивает широту и глубину проникновения при сборе секретной информации», — пояснил Стенлинг.