В Минпросвещения ответили на замечания о формировании перечня учебников

Формирование федерального перечня учебников (ФПУ) для школ основано на «строгих законодательных нормах», эта процедура в том числе проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минпросвещения в ответ на предложение ведомству от Генпрокуратуры исключить «коррупциогенные факторы» из этого процесса.

В четверг, 21 февраля, Генпрокуратура обратилась к министру просвещения Ольге Васильевой с предложением устранить ряд противоречий в приказе о порядке формирования ФПУ для школ, которые свидетельствуют о возможной коррупции.

В частности, прокуратура отметила, что в приказе Минобрнауки не определены условия выбора специалистов, которые проводят повторную экспертизу учебников при возникновении к ним каких-либо вопросов. Кроме того, ведомство не устроило, что в приказе не прописано понятие конфликта интересов между экспертом и заказчиком экспертизы, а также не определены способы его предотвращения​

«Министерство ведет масштабную работу над новым порядком федерального перечня и учтет в этой работе предписания Генеральной прокуратуры», — говорится в ответе Минобрнауки. Там подчеркнули, что создают нормативную базу, которая должна обеспечить школы современными учебниками с актуальными данными.​