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Президенты США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп проведут переговоры в ходе визита южнокорейского лидера в Вашингтон с 10 по 11 апреля. Об этом сообщается на сайте администрации Мун Чжэ Ина.

Согласно сообщению, президент Южной Кореи вместе с супругой посетит Соединенные Штаты с 10 по 11 апреля по приглашению Дональда и Мелании Трамп.

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«Два лидера проведут переговоры о двустороннем сотрудничестве в целях дальнейшего укрепления союза между Южной Кореей и США и создания мирного режима на Корейском полуострове путем его полной денуклеаризации», — говорится в сообщении.

Как уточняет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Белого дома, Мун Чжэ Ин прибудет в США 10 апреля, а встреча с президентом США состоится на следующий день.

Теги: президенты, Южная Корея, Вашингтон, переговоры
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