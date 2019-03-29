Телеканал HBO показал трейлер мини-сериала про Чернобыль

Американский телеканал HBO (Home Box Office) ​представил трейлер пятисерийного мини-сериала «Чернобыль», посвященного истории аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Двухминутный ролик опубликован в официальном аккаунте телеканала на YouTube.

Сериал состоит из пяти серий. Премьера сериала запланирована на 6 мая 2019 года. Режиссер картины — шведский музыкант и клипмейкер Йохан Ренк, известный по сериалам «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы» и «Викинги».

Роль ученого Валерия Легасова, активного участника ликвидации последствий аварии исполняет актер Джаред Харрис. Стеллан Скарсгард играет замглавы совета министров СССР Бориса Щербину, Эмили Уотсон — вымышленную героиню. Эмили Уотсон играет Улану Хомюк, советского физика-ядерщика, решившую раскрыть тайну того, что привело к чернобыльской катастрофе.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате радиоактивного заражения эвакуировали 115 тыс. человек из 30-километровой зоны вокруг станции, включая город Припять с населением 47 тыс. человек. Частичному заражению подверглись отдельные районы России и Белоруссии. В частности, были загрязнены территории 19 российских регионов с населением 2,9 млн человек. В ликвидации последствий аварии принимали участие порядка 600 тыс. человек, из которых 165 тыс. стали инвалидами. К 1988 году был построен первый саркофаг над четвертым энергоблоком. В 2016 году было завершено строительство над энергоблоком, где произошел выброс, новой оболочки, или конфайнмента. В его постройке учавствовал международный консорциум. Станция была полностью остановлена в 2000 году.

