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Реставрацию поврежденной картины Репина начнут спустя год после нападения
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Реставрацию поврежденной картины Репина начнут спустя год после нападения
Общество, 16:45
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Реставрацию поврежденной картины Репина начнут спустя год после нападения

Специалисты не раньше мая 2019 года смогут начать работы по реставрации картины «Иван Грозный и сын его Иван», которую в мае повредил один из посетителей Третьяковской галереи. Об этом во время пресс-конференции в Москве заявила главный хранитель музейных предметов Третьяковки Татьяна Городкова, передает «Интерфакс».

«Если все будет хорошо, если этапы подготовки будут идти, как спланировали, а пока нет сбоев, сможем приступить к проведению реставрационных работ не раньше мая следующего года», — сказала она.

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Как отметила Городкова, сейчас идет сложная подготовка к реставрации. По ее словам, к февралю 2019 года планируется закончить работы по созданию отдельной реставрационной мастерской для картины, а к середине мая должны изготовить специальный стол для реставрации.

Хранитель уточнила, что в настоящее время картина лежит под защитным колпаком и пока работать над ней невозможно. Она добавила, что сотрудники галереи разрабатывают план экспонирования картины в будущем, а также методы защиты.

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О сроках окончания работ по реставрации, как подчеркнула Городкова, говорить пока рано, в следующем году они будут скорректированы.

В свою очередь директор Третьяковки Зельфира Трегулова заявила, что поврежденная картина Репина после реставрации будет выставляться в специально изготовленном для нее бронированном стеклянном кейсе, сообщает «Российская газета».

Посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин повредил картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вечером 25 мая. В отделении полиции он сообщил, что выпил 100 г водки перед инцидентом, однако позже на суде эти слова опроверг, сказав, что в буфете Третьяковки пил не водку, а компот. В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину и заявил, что «картина — ложь, а Иван Грозный причислен к лику святых».

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Специалисты оценили нанесенный картине ущерб как минимум в 30 млн руб.

Теги: Третьяковская галерея , картина , вандализм , реставрация , Иван Грозный
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