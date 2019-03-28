Минкультуры назвало отмененный Медведевым приказ предварительным

Министерство культуры поручило руководству Александринского театра и театра им. Волкова обсудить с общественностью инициативу по их объединению. Об этом заявила замминистра культуры Алла Манилова, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

По ее словам, соответствующий текст приказа действительно существует, но на совещании министра решено, что «его преждевременно регистрировать, стоит еще пообсуждать и посоветоваться». Манилова сообщила, что объединить театры предложили их художественные руководители — Валерий Фокин (Александринский) и Евгений Марчелли (Ярославский театр им. Волкова).

«Цели, изложенные в приказе — возрождение исторической преемственности отечественной театральной культуры, реализация творческих обменов, гастроли, продвижение нашего театрального искусства за рубежом, — являются фундаментом проекта», — сказала замминистра.

Министр культуры Владимир Мединский 27 марта объявил об объединении этих театров в Первый российский национальный театр. Позднее, по его словам, к проекту присоединится большой театральный комплекс в Москве. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов раскритиковал эту инициативу и предложил посоветоваться с жителями области и коллективом театра.