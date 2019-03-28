Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать государственные должности

Власти Венесуэлы запретили лидеру оппозиции Хуану Гуаидо занимать государственные должности в течение ближайших 15 лет. Об этом заявил руководитель контрольного управления страны Элвис Аморосо, передает El Universal.

​По его словам, такое решение было принято после того, как Гуаидо уличили в фальсификации данных в поданной им декларации. Он рассказал, что спикер парламента в ней не указал, что получал денежные средства от различных международных инстанций.

«Он совершил 91 поездку за границу без разрешения Национального собрания на сумму 570 млн боливаров (более $170 тыс.), которую он не может оправдать своей зарплатой в качестве государственного служащего», — заявил Аморосо.

Чиновник отметил, что статья 105 контрольного управления Венесуэлы дает право лишить Гуаидо возможности занимать любые государственные должности.