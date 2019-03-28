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Дело против Ишаевых ,  
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Ишаев отказался признать вину в суде

Бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктор Ишаев, которого обвинили в хищении у компании «Роснефть», в зале Басманного суда не признал вину. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Выступая на заседании суда, следователь сообщил, что Ишаев отказывается признать вину в инкриминируемом ему преступлении.

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Экс-губернатор и академик: что известно о Викторе Ишаеве

О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно утром 28 марта. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. В Следственном комитете сообщили, что с 2014 по 2017 годы Ишаев, который занимал пост вице-президента ПАО «НК «Роснефть», злоупотребил доверием руководства нефтяной компании. При этом СК попросил суд отправить обвиняемого по домашний арест.

Теги: Виктор Ишаев, Басманный суд
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