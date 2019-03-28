Суд арестовал признавшегося в причастности к взрывам в московском метро

Суд арестовал признавшегося в причастности к взрывам в московском метро

Басманный суд Москвы арестовал до конца мая боевика Магомеда Нурова, который признал вину в причастности к двум взрывам, произошедшим в московском метро весной 2010 года. Об этом передает корреспондент РБК.

Видео: ФСБ РФ

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить», — огласила свое решение судья Наталья Дударь.

В рамках заседания следствие заявило, что в задачи Нурова входило сокрытие исполнителей теракта. «При предъявлении ему обвинения Нуров свою вину признал», — сказал следователь.