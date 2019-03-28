СК предъявил обвинение члену причастной к взрывам в метро Москвы банды

Следствие предъявило обвинение одному из членов бандгруппы Магомедали Вагабова Магомеду Нурову, подозреваемому в причастности к взрывам в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь столичного Басманного суда Юнона Царева.

«Нам поступили материалы, мы их зарегистрировали и передали судье», — рассказала она.

По ее словам, Нурову предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Царева уточнила, что следствие попросило суд заключить подозреваемого под стражу до 27 мая.

ФСБ сообщила о задержании в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году, днем 28 марта. В Следственном комитете подтвердили это и уточнили, что подозреваемый был доставлен в Москву.