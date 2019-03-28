ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

По данных правоохранительных органов, речь идет о бандгруппе Вагабова, причастной к двойному теракту в московской подземке — взрывам на станциях «Лубянка» и «Парк Культуры» в 2010 году

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Сотрудники ФСБ задержали в Дагестана члена бандгруппы Вагабова, причастной к теракту в московском метрополитене в 2010 году. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России, передает ТАСС. ​Операция по задержанию прошла в Хасавюртовском районе республики.

ФСБ не уточняет, причастен ли задержанный конкретно к этим терактам.

В марте 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии московского метро произошло два взрыва. В результате погибли 40 человек.

В 2013 году Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Дагестане был уничтожен последний террорист, непосредственно причастный к этим взрывам.

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