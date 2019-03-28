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Ford $12 (+36,52%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
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Генпрокуратура заявила о росте числа коррупционных преступлений

В январе—феврале этого года количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в программе на канале ведомства «Эфир».

Куренной отметил, что удельный вес коррупционных преступлений в общей статистике составил 2%. «Получение взятки — почти на 30% увеличение, дача взятки — 37,3%, сократилось на 11,4% количество преступлений, которые квалифицируются как мелкое взяточничество», — рассказал Куренной.

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Представитель ведомства заметил, что за два месяца в России было зарегистрировано более 314 тыс. преступлений — на 2 тыс., или 0,6% больше, чем годом ранее.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что задержание бывшего министра по координации деятельности «открытого правительства» Михаила Абызова свидетельствует о том, что ведется реальная борьба с коррупцией. «Неприкасаемых нет, какие бы посты они ни занимали», — подчеркнула она.

Теги: Коррупция, преступления
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