Путин в Бишкеке приветствовал гвардейцев на киргизском языке

Прибывший с государственным визитом в Киргизию президент России Владимир Путин поприветствовал встречающий его почетный караул национальной гвардии на киргизском языке, сообщает ТАСС.

Обойдя вместе с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым строй роты почетного караула Путина, как передает ТАСС, обратился к гвардейцам со словами «Салам, аскер», что можно перевести как «Привет, войско».

На сайте президента Киргизии отмечается, что официальная церемония встречи Жээнбекова с Путиным состоялась в госрезиденции «Ала-Арча» и завершилась торжественным маршем почетного караула, после чего главы двух государств провели переговоры в узком составе.

На сайте Кремля говорится, что в повестке встречи — обсуждение перспектив развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Киргизии, в том числе с учетом председательства Бишкека в Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.