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Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Путин в Бишкеке приветствовал гвардейцев на киргизском языке

Прибывший с государственным визитом в Киргизию президент России Владимир Путин поприветствовал встречающий его почетный караул национальной гвардии на киргизском языке, сообщает ТАСС.

Обойдя вместе с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым строй роты почетного караула Путина, как передает ТАСС, обратился к гвардейцам со словами «Салам, аскер», что можно перевести как «Привет, войско».

На сайте президента Киргизии отмечается, что официальная церемония встречи Жээнбекова с Путиным состоялась в госрезиденции «Ала-Арча» и завершилась торжественным маршем почетного караула, после чего главы двух государств провели переговоры в узком составе.

На сайте Кремля говорится, что в повестке встречи — обсуждение перспектив развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Киргизии, в том числе с учетом председательства Бишкека в Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. 

Теги: Киргизия, Владимир Путин
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