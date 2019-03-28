Силовики пришли в «Церковь сайентологии Санкт-Петербурга» на улице Бабушкина, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Эту же информацию подтвердил источник «РИА Новости» в силовых структурах.

Правоохранители также работают в представительствах церкви сайентологии в Москве и Московской области и в квартирах членов этой религиозной организации. По информации источника ТАСС, сотрудники ФСБ совместно с полицейскими также проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и сайентологии в подмосковном городе Лосино-Петровский. Проверки связаны с расследованием уголовного дела об обманутых дольщиках, которое возбудило управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, в Лосино-Петровском базируется головной офис организации, который называется Центр управления по распространению сайентологии и дианетики, откуда ведется руководство сайентологическими организациями в странах СНГ. По словам собеседника агентства, сайентологи проводили платные тренинги и семинары, на которые у них нет лицензии. Деньги от пожертвований переправляли в штаб организации в США. По его данным, за последние годы из России могло быть переведено около 3 млрд руб.

В конце марта 2018 года ФСБ провела обыски в сайентологической церкви Санкт-Петербурга из-за подозрений в экстремизме. В июне 2016 года в отношении сайентологов петербургское управления ФСБ возбудило дело о незаконной предпринимательской деятельности.