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Силовики пришли в «Церковь сайентологии Санкт-Петербурга»

Силовики пришли в «Церковь сайентологии Санкт-Петербурга» на улице Бабушкина, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Эту же информацию подтвердил источник «РИА Новости» в силовых структурах.

Правоохранители также работают в представительствах церкви сайентологии в Москве и Московской области и в квартирах членов этой религиозной организации. По информации источника ТАСС, сотрудники ФСБ совместно с полицейскими также проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и сайентологии в подмосковном городе Лосино-Петровский. Проверки связаны с расследованием уголовного дела об обманутых дольщиках, которое возбудило управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

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По данным следствия, в Лосино-Петровском базируется головной офис организации, который называется Центр управления по распространению сайентологии и дианетики, откуда ведется руководство сайентологическими организациями в странах СНГ. По словам собеседника агентства, сайентологи проводили платные тренинги и семинары, на которые у них нет лицензии. Деньги от пожертвований переправляли в штаб организации в США. По его данным, за последние годы из России могло быть переведено около 3 млрд руб.

В конце марта 2018 года ФСБ провела обыски в сайентологической церкви Санкт-Петербурга из-за подозрений в экстремизме. В июне 2016 года в отношении сайентологов петербургское управления ФСБ возбудило дело о незаконной предпринимательской деятельности.

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ФСБ провела обыски в «Церкви сайентологов Санкт-Петербурга»

В апреле 2018 года ФСБ возбудила дело против одного из руководителей «Сайентологической церкви Санкт-Петербурга» по п. «б», ч. 4, ст. 174.1 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По данным следствия, фигурант дела  вместе с группой лиц занимался легализацией средств, которые были получены от незаконной предпринимательской деятельности.

Мосгорсуд в ноябре 2015 года постановил ликвидировать религиозное объединение «Саейнтологическая церковь Москвы». Книги основателя сайентологии Рона Хаббарда запрещены в России с 2011 года.

Теги: ФСБ, сайентологи
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