ФСБ возбудила дело против главы петербургских саентологов

ФСБ возбудила дело против одного из руководителей «Саентологической церкви Санкт-Петербурга». Об этом сообщили в управлении ведомства по городу и Ленинградской области, передает «РИА Новости». Как отмечается в сообщении, дело возбуждено по п. «б», ч. 4, ст. 174.1 УК России (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Следователи выяснили, что фигурант дела и неустановленная группа лиц занимались тем, что легализовали средства, которые были получены от незаконной предпринимательской деятельности. По данным следствия, им удалось отмыть по меньшей мере 17 млн руб. и 140 млн руб., полученных в наличном виде.

В конце марта ФСБ провела обыски в саентологической церкви Санкт-Петербурга из-за подозрений в экстремизме. Предыдущие обыски в здании петербургской церкви саентологов прошли в июне 2017 года. Были арестованы пять членов церкви. В июне 2016 года в отношении саентологов петербургское управления ФСБ возбудило уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности.

В ноябре 2015 года Мосгорсуд постановил ликвидировать религиозное объединение «Саентологическая церковь Москвы». Книги основателя саентологии Рона Хаббарда запрещены в России с 2011 года.

