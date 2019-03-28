Исландский лоукостер WOW air сообщил о прекращении полетов

Исландский лоукостер WOW air объявил о прекращении полетов и отмене всех рейсов, сообщается на сайте авиакомпании.

«WOW air прекратила деятельность. Все рейсы отменены», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали воспользоваться услугами других компаний. В пресс-службе авиакомпании указали, что другие перевозчики могут предоставить скидки в связи со сложившимися обстоятельствами и пообещали позже представить перечень компаний. Тем, кто уже оплатил билеты, посоветовали обратиться в банки для возврата средств.

Ранее в марте стало известно, что компания Indigo Partners отказалась от инвестиций в WOW air и лоукостер начал переговоры с флагманской исландской авиакомпанией Iceland Air. Однако позднее Iceland Air заявила, что не заинтересована во вложениях в WOW air.