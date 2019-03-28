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Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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В Крыму арестовали 9 предполагаемых членов террористической организации

Киевский районный суд Симферополя арестовал девять подозреваемых в участии в запрещенной в России террористической организации, сообщается на сайте суда.

Отмечается, что Газиев С.А., Абдурахманов М.А., Сейтхалилов Р.Н., Бекиров А.Э., Османов Э.С., Базаров Ф.Э., Абдулгазиев Т.С., Муртаза С.К. и Сейтабдиев С.Э. арестованы до 15 мая.

Их обвиняют в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. руб.

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27 марта стало известно, что ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Крыму. Были задержаны 20 руководителей и рядовых членов ячейки, у них изъяли агитационные материалы и электронные средства связи. По данным ФСБ, члены ячейки вербовали в свои ряды мусульман из числа крымских татар.

Теги: «Хизб ут-Тахрир», террористы, арест
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