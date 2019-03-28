В Югре задержали четвертого участника планировавшей теракты банды

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, планировавшей теракты на территории региона. Об этом заявил глава окружного управления МВД Василий Романица, передает «РИА Новости».

«В текущем году задержана группа лиц из четырех человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыв административных зданий», — сказал он, отметив, что по выявленным фактам было возбуждено 11 уголовных дел.

Всего в минувшем году, по словам Романицы, в Югре возбудили 36 дел, касающихся террористических угроз, — это в два раза больше, чем годом ранее.

О задержании трех членов законспирированной террористической ячейки в Югре 1 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, задержанные планировали серию взрывов в общественных местах и убийства полицейских. Задержанные ​«разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе».