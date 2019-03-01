В Югре задержали планировавших убийства полицейских и теракты боевиков

МВД и ФСБ задержала членов законспирированной террористической ячейки. На встречах в Сургуте и Пыть-Яхе они обсуждали планы взрывов в общественных местах и нападений на сотрудников полиции и органы государственной власти

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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре задержаны члены законспирированной террористической ячейки, которые планировали совершить серию терактов и убийства полицейских. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уточнив, что это была совместная операция МВД и ФСБ.

Члены это ячейки «разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе», рассказала Волк. Оперативники выяснили, что боевики проводили встречи на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе. Они планировали взрывы в общественных местах и обсуждали нападения, в том числе на органы государственной власти.

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