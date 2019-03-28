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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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СМИ сообщили о тестировании режима темного экрана в WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют опцию «темного режима» в версии приложения для Android, пишет WABetaInfo.

Отмечается, что режим появился в бета-версии 2.19.82, которая пока недоступна для широкого круга пользователей. Как указывает портал, в бета-версии для Android «темный режим» отображается только в разделе «Настройки».

О том, что WhatsApp тестирует «темный режим» для iOS портал писал осенью 2018 года.

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В конце февраля стало известно, что в WhatsApp введут функцию, ограничивающую добавление пользователей в групповые чаты. Пока она доступна только в тестовой версии, благодаря ей человек сможет выбирать, кто может добавлять его в чаты. Для этого в настройки конфиденциальности добавят опцию «Группы».

Теги: WhatsApp, мессенджер
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