СМИ сообщили о тестировании режима темного экрана в WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют опцию «темного режима» в версии приложения для Android, пишет WABetaInfo.

Отмечается, что режим появился в бета-версии 2.19.82, которая пока недоступна для широкого круга пользователей. Как указывает портал, в бета-версии для Android «темный режим» отображается только в разделе «Настройки».

О том, что WhatsApp тестирует «темный режим» для iOS портал писал осенью 2018 года.

В конце февраля стало известно, что в WhatsApp введут функцию, ограничивающую добавление пользователей в групповые чаты. Пока она доступна только в тестовой версии, благодаря ей человек сможет выбирать, кто может добавлять его в чаты. Для этого в настройки конфиденциальности добавят опцию «Группы».