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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о новой функции в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp в рамках мер по борьбе со спамом введут функцию, ограничивающую добавление пользователей в групповые чаты. Об этом пишет WABetaInfo.

Отмечается, что благодаря новой функции пользователь сможет выбирать, кто может добавлять его в чаты. В настройках конфиденциальности появится новая опция «Группы», в которой необходимо будет выбрать, кто может добавить пользователя в групповой чат — «Все», «Мои контакты» или «Никто». В настоящий момент любой пользователь может добавить другого в такой чат без его разрешения, указывает портал.

Отмечается, что в настоящий момент эта функция в WhatsApp еще не доступна. Однако она появилась в тестовых версиях приложения для Android и iOS.

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В начале февраля в WhatsApp появилась дополнительная система защиты для владельцев устройств Apple. Новая функция позволяет разблокировать мессенджер, используя Touch ID или Face ID. Она уже появилась в новой версии мессенджера.

Теги: WhatsApp, мессенджеры, приватность
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