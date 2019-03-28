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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Все находившиеся на борту разбившегося вертолета ВВС Казахстана погибли

При падении вертолета в Казахстане во время учений погибли все 13 военнослужащих, находившихся на борту. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

«Руководством Министерства обороны будут приняты меры по оказанию моральной и материальной помощи», — говорится в сообщении. 

Общество
Президент Казахстана сообщил о гибели экипажа упавшего военного вертолета

Вертолет ВВС Казахстана, на котором находились 13 человек, разбился накануне. Он отправился из Актау в Шымкент в составе группы из четырех вертолетов. Представитель комитета по ЧС МВД страны Нурсултан Нурахметов отмечал, что ​летательный аппарат разбился «при неизвестных обстоятельствах и полностью сгорел».

Впоследствии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в результате погиб экипаж вертолета. Он также приказал начать расследование инцидента. 

Теги: Казахстан, Вертолет, авиакрушение
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