В Казахстане разбился вертолет с 13 военными

В Казахстане разбился вертолет с 13 военными

Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек. По предварительным данным, есть погибшие, сообщается на сайте Минобороны страны.

«По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Состояние потерпевших уточняется», — говорится в сообщении.

В Минобороны Казахстана рассказали, что летательный аппарат следовал из города Актау в город Шымкент в составе звена из четырех вертолетов. Перелет проходил в рамках проверки и учений спецподразделений «Алтын жебе».

Крушение произошло в Жалагашском районе Кызылординской области, вертолет «упал при неизвестных обстоятельствах и полностью сгорел», заявил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, передает местное агентство NewTimes.

Вертолеты летели в темное время суток в сложных метеорологических условиях. Расследованием причин происшествия занимаются Минобороны и МВД Казахстана.