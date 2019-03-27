Президент Казахстана сообщил о гибели экипажа упавшего военного вертолета

Все находившиеся на борту военного вертолета, который разбился в Казахстане, погибли. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает «Казинформ».

«Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование», — заявил президент.

По словам Токаева, вертолет упал в Кызылординской области. Он выполнял полет по маршруту Актау — Шымкент в рамках военных учений, уточнил глава государства.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что им будет оказана материальная помощь от правительства Казахстана.