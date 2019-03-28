Депутаты думы Владивостока выбрали мэра города

Депутаты думы Владивостока избрали мэром исполняющего обязанности главы города Олега Гуменюка. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Важнейшие задачи — благоустройство города, развитие дорожной инфраструктуры: строительство новых дорог, ремонт дорог. Необходимо создать сеть парковок», — сказал Гуменюк.

Агентство отмечает, что всего на заседании присутствовали 28 депутатов. За его кандидатуру проголосовали 23 человека, а против высказались пять. При этом другой кандидат, бывший депутат городской думы Александр Юртаев поздравил Гуменюка, подарив ему семена моркови, свеклы и редиса. «Я как садовод имею право дать вам хороших семян», — сказал он.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подал в отставку в начале октября 2018 года. Он рассказал, что принял такое решение из-за системы отношений между муниципалитетом, краем и федеральной властью. Исполняющим обязанности мэра назначили Олега Гуменюка.