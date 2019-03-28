Роскомнадзор заявил об отсутствии угрозы после утечки данных в Bookmate

Роскомнадзор заявил об отсутствии угрозы после утечки данных в Bookmate

Роскомнадзор рассказал об ужесточении политики безопасности ​сервиса Bookmate после появления сообщений об утечке данных пользователей. Об этом сообщается на странице службы в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Роскомнадзор изучил ответ сервиса на свой запрос и пришел к выводу, что Bookmate принял необходимые меры по закрытию доступа к данным клиентов. Компания рассказала службе, что она ужесточила внутреннюю политику безопасности, а также правила брандмауэров на серверах. Сервис также разработал процедуру оповещения пользователей и исправления уязвимостей.

​«Считаем, что инцидент с утечкой исчерпан и более не несет угрозы для персональных данных российских пользователей», — сказали в Роскомнадзоре.

22 марта интернет-издание TJournal написало, что данные 3,8 млн пользователей сервиса Bookmate были скомпрометированы. В частности, имена, пароли, местоположение, адреса электронной почты, пол и даты рождения. При этом гендиректор сервиса Андрей Баев рассказал порталу vc.ru, что компания направила заявление в Комиссию по защите данных в Ирландии.