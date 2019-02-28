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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). На месте происшествия работают следственная группа Московского межрегионального СУ на транспорте, спасатели и представители Росавиации.

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На дачный участок в Подмосковье упал легкомоторный самолет

По предварительным данным, легкомоторный самолет «Охотник С72» около 14:00 вылетел с аэродрома Северка и упал на территорию участка №89, расположенного в дачном обществе «Подлипки-3». Отмечается, что в это время в доме никого не было, однако в результате крушения погибли пилот и пассажир самолета.

В подмосковном главке МЧС РБК сообщали, что самолет задел угол дачного нежилого дома. При этом возгорания не последовало.

Теги: Подмосковье, авиакрушение, уголовное дело
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