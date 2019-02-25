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Политика ,  
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Порошенко сообщил о работе «мечты» после завершения президентского срока

Украинский президент Петр Порошенко рассказал, что после завершения президентского срока хочет работать депутатом Европарламента. Об этом сообщает «Укринформ».

«Для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, — быть депутатом Европейского парламента от Украины», — сказал он.

При этом Порошенко отметил, что право выдвигать депутатов в Европарламент имеют только страны, входящие в Евросоюз.

19 февраля Порошенко подписал закон об изменении Конституции Украины, в которой закрепил стремление страны вступить в ЕС и НАТО. Подписание состоялось в присутствии председателя Евросовета Дональда Туска в зале Верховной рады.

Порошенко предложил внести изменения в Конституцию в сентябре 2018 года. Согласно закону, правительство должно реализовывать курс на вступления в ЕС и НАТО, а президент становится гарантом этого курса.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Центризбирком страны зарегистрировал 44 кандидата.

Теги: Петр Порошенко, Европарламент
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