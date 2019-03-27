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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Путин поручил разработать новую стратегию развития спорта

Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта поручил правительству и Министерству спорта разработать новую стратегию развития физкультуры и спорта, а также потребовал принять ее до октября 2020 года, сообщает Кремль.

«В следующем году истекает срок действия нынешней стратегии развития физической культуры и спорта. С учетом нашего сегодняшнего разговора я прошу <...> начать разработку новой стратегии на период до 2030 года и принять ее не позднее октября 2020-го», — сказал глава государства.

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По его словам, после принятия новой стратегии начнется процесс «ритмичной, эффективной реализации» этого документа. Путин отметил, что развитие спорта в России является крайне необходимым, подчеркнув, что физическая культура — не «развлекушка», а важное государственное дело.

«От этого зависит и решение наших демографических проблем и задач, здоровье нации зависит, это и, без всякого преувеличения, политическая задача, связанная с престижем страны на международном уровне», — сказал он.

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​Также президент заявил, что мероприятия ​по физической культуре и спорту необходимо включить в паспорта национальных проектов, а затем обеспечить их финансирование.

Теги: Владимир Путин, спортивные мероприятия, поручение, развитие
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