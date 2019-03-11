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Правительство попросило депутатов уточнить термин «фитнес»
В правительстве заявили, что термин «фитнес» можно трактовать как часть физкультуры и как вид хозяйственной деятельности, а предоставление фитнес-услуг не соответствует определению «физкультура» в ФЗ «О физкультуре и спорте»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительство подготовило отзыв (с текстом ознакомился РБК) на законопроект об изменениях в федеральный закон (ФЗ) «О физкультуре и спорте в России». Подлинность отзыва подтвердил собеседник РБК в аппарате правительства. По его словам, отзыв был рассмотрен и одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Предлагаемое законопроектом определение понятия «фитнес» не позволяет в полной мере определить круг общественных отношений, которые планируется отнести к предмету правового регулирования законопроекта. Фитнес определяется и как часть физкультуры и массового спорта, и как вид хозяйственной деятельности, заключающейся в оказании соответствующих услуг», — говорится в отзыве правительства.

«При этом определение указанной деятельности как составляющей части физкультуры не соответствует определению понятия «физкультура», закрепленному в ФЗ «О физкультуре и спорте в России», — подчеркивается в документе. В отзыве отмечается, что правительство поддержит законопроект «при условии его доработки по вышеизложенным замечаниям до рассмотрения в первом чтении Госдумой».

Законопроект подготовили депутаты комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи во главе с председателем Михаилом Дегтяревым и экс-чемпионом мира по боксу Дмитрием Пирогом. Документ, законодательно закрепляющий понятие «фитнес», внесли в Госдуму еще в сентябре 2018 года.

Объем платных услуг физкультуры и спорта в 2017 году в России составил более 72 млн руб., а численность потребителей фитнес-услуг превысила 5,2 млн человек, указывается в пояснительной записке к законопроекту. «Количество людей, занятых в организациях, оказывающих такие услуги, превышает 26 тыс. человек, что также свидетельствует о необходимости совершенствования законодательства о фитнес-индустрии», — говорится в записке.

В августе 2018 года президент Владимир Путин поручил правительству проработать возможность предоставления россиянам налоговых вычетов с тех средств, которые они потратили на занятия спортом и физкультурой. В январе на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов было опубликовано соответствующее предложение Минфина о внесении изменений в ч.2 ст. 219 Налогового кодекса России.

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В ведомстве предложили ввести социальный налоговый вычет на занятия спортом. Сейчас статья подразумевает получение налоговых вычетов по расходам на обучение и медуслуги. Расходы, по которым можно получить вычет, не должны превышать 120 тыс. руб., таким образом, максимальная сумма вычета составляет 15,6 тыс. руб. (13% от 120 тыс.). Новый налоговый вычет на занятия спортом должен вступить в силу в январе 2020 года.

Авторы: Полина Звездина, Григорий Дубов
Теги: Депутаты, Госдума, Правительство, фитнес, физкультура
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