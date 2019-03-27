Путин заявил о выполнении Россией всех требований по борьбе с допингом

Путин заявил о выполнении Россией всех требований по борьбе с допингом

Россия выполнила все международные требования для борьбы с допингом, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

Путин сообщил об этом в контексте разговора о необходимости к Олимпиаде 2020 года в Токио сделать все, чтобы российские спортсмены не сталкивались ни с какими ограничениями. «Чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действовать против интересов России», — подчеркнул Путин и призвал «окончательно закрыть» остающиеся вопросы.

​Для этого он попросил Олимпийский комитет России и остальные спортивные структуры разработать единые подходы к работе с международными организациями и усилить участие России в международной повестке. По словам Путина, от грамотной координации различных ведомств зависит «очень многое».

В середине марта Паралимпийский комитет России (ПКР) был условно восстановлен в правах Международным комитетом, однако для полного восстановления обязан выполнить ряд требований до конца 2022 года. Ранее Российское антидопинговое агентство — РУСАДА — также было условно восстановлено в правах, для окончательного восстановления Международное антидопинговое агентство (WADA) должно проверить базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

ПКР и РУСАДА были лишены прав после выхода доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена, в котором утверждалось о наличии в России государственной системы поддержки допинга. Москва признает употребление допинга отдельным спортсменами, но отрицает существование госсистемы.