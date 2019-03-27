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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Политика ,  
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Дочь маршала Язова отреагировала на приговор суда в Литве

Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик прокомментировала RT вынесенный Вильнюсским окружным судом приговор в отношении ее отца по делу о событиях 1991 года в Литве.

«Мое отношение к произошедшему сегодня в литовском суде? Я к политике не имею отношения. Отец тогда попал в такую ситуацию, такое время было, революционное», — заявила она.

По словам дочери маршала, он лишь выполнял приказы, которые ему давало руководство страны. Лосик считает, что по этому вопросу журналистам следует обращаться к людям, знания которых в этой теме гораздо больше, чем у нее.

Общество
Суд в Литве приговорил маршала Язова к 10 годам за события 1991 года

Окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях Дмитрия Язова, а также экс-офицера КГБ Михаила Головатова по делу о январских событиях 1991 года в Литве. Бывшему министру дали десять лет тюрьмы, Головатову — 12 лет.

Позже в среду Следственный комитет России объявил, что начал проверку в отношении судей Вильнюсского окружного суда.

В январе 1991 года в Вильнюсе военные Советской армии заняли ряд общественных зданий, а в ночь на 13 января попытались штурмовать телецентр. На улицы города вышли тысячи сторонников независимости Литвы. В результате противостояния местных жителей и военных погибли 14 человек, еще более 700 были ранены.

Теги: министр обороны, приговор
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Суд в Литве приговорил маршала Язова к 10 годам за события 1991 года
Общество
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Политика
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