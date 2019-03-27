Дочь маршала Язова отреагировала на приговор суда в Литве

Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик прокомментировала RT вынесенный Вильнюсским окружным судом приговор в отношении ее отца по делу о событиях 1991 года в Литве.

«Мое отношение к произошедшему сегодня в литовском суде? Я к политике не имею отношения. Отец тогда попал в такую ситуацию, такое время было, революционное», — заявила она.

По словам дочери маршала, он лишь выполнял приказы, которые ему давало руководство страны. Лосик считает, что по этому вопросу журналистам следует обращаться к людям, знания которых в этой теме гораздо больше, чем у нее.

Окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях Дмитрия Язова, а также экс-офицера КГБ Михаила Головатова по делу о январских событиях 1991 года в Литве. Бывшему министру дали десять лет тюрьмы, Головатову — 12 лет.