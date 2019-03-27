СК начал проверку приговоривших маршала Язова литовских судей

Следственный комитет России начал проверку в отношении судей Вильнюсского окружного суда, в котором заочно приговорили экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к десяти годам тюрьмы по делу о событиях 1991 года в Литве. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

«В соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации и совершившие преступление вне ее пределов, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо ее гражданина», — указал СК.

Окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова по делу о январских событиях 1991 года. Экс-министра осудили на десять лет, Головатову дали 12 лет.

В январе 1991 года в Вильнюсе частями Советской армии был занят ряд общественных зданий, а в ночь на 13 января они предприняли штурм телецентра. На улицы города вышли тысячи сторонников независимости Литвы. В результате противостояния 14 человек погибли, более 700 получили ранения.