Паралимпийский комитет России условно восстановили в МПК

Для полного восстановления прав российской организации необходимо выполнить несколько условий, среди которых есть пункт о посещении закрытых городов с целью взять пробы

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Паралимпийский комитет России (ПКР) с 15 марта условно восстановлен в качестве члена Международного паралимпийского комитета (МПК), сообщается на сайте МПК.

ПКР был отстранен от членства в августе 2016 года, после того как возглавляемая Ричардом Маклареном независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) представила доклад о наличии в России государственной программы допинга, в Москве свою причастность к нарушениям отвергли.

О том, что ПКР условно восстановят в качестве члена международной организации, стало известно в начале февраля. Теперь же в МПК назвали критерии, которые Паралимпийскому комитету России необходимо выполнить до 31 декабря 2022 года для полного восстановления своих прав.

ПКР должен соответствовать всем требованиям WADA и антидопинговому кодексу МПК.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно соответствовать кодексу WADA.

Российские спортсмены должны выполнить минимальные требования по тестированию за полгода до финала соревнований, в которых они намерены участвовать.

ПКР, МКП и входящие в него международные федерации, а также РУСАДА должны эффективно и без постороннего вмешательства проводить антидопинговую деятельность в отношении российских спортсменов.

ПКР должен обеспечить своевременную передачу проб российских спортсменов, которая должна проходить без вмешательства и нарушений.

ПКР должен обеспечить полный и беспрепятственный доступ к спортсменам для проведения допинг-тестов, включая выдачу разрешений для посещения закрытых городов.

ПКР должен возместить МПК любые расходы, которые международная организация понесет при проверке соответствия Паралимпийского комитета России этим критериям.

Также ПКР должен будет выплатить в этом году €250 тыс. компенсации за возросшую стоимость тестов, необходимых для российских спортсменов. С 2020-го и в течение трех будущих лет эта сумма снизится до €150 тыс.