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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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Паралимпийский комитет России условно восстановили в МПК
Для полного восстановления прав российской организации необходимо выполнить несколько условий, среди которых есть пункт о посещении закрытых городов с целью взять пробы
Фото: Павел Головкин / AP

Паралимпийский комитет России (ПКР) с 15 марта условно восстановлен в качестве члена Международного паралимпийского комитета (МПК), сообщается на сайте МПК.

ПКР был отстранен от членства в августе 2016 года, после того как возглавляемая Ричардом Маклареном независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) представила доклад о наличии в России государственной программы допинга, в Москве свою причастность к нарушениям отвергли.

О том, что ПКР условно восстановят в качестве члена международной организации, стало известно в начале февраля. Теперь же в МПК назвали критерии, которые Паралимпийскому комитету России необходимо выполнить до 31 декабря 2022 года для полного восстановления своих прав.

  • ПКР должен соответствовать всем требованиям WADA и антидопинговому кодексу МПК.
  • Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно соответствовать кодексу WADA.
  • Российские спортсмены должны выполнить минимальные требования по тестированию за полгода до финала соревнований, в которых они намерены участвовать.
  • ПКР, МКП и входящие в него международные федерации, а также РУСАДА должны эффективно и без постороннего вмешательства проводить антидопинговую деятельность в отношении российских спортсменов.
  • ПКР должен обеспечить своевременную передачу проб российских спортсменов, которая должна проходить без вмешательства и нарушений.
  • ПКР должен обеспечить полный и беспрепятственный доступ к спортсменам для проведения допинг-тестов, включая выдачу разрешений для посещения закрытых городов.
  • ПКР должен возместить МПК любые расходы, которые международная организация понесет при проверке соответствия Паралимпийского комитета России этим критериям.

Также ПКР должен будет выплатить в этом году €250 тыс. компенсации за возросшую стоимость тестов, необходимых для российских спортсменов. С 2020-го и в течение трех будущих лет эта сумма снизится до €150 тыс.

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Условное восстановление членства ПКР позволит российским спортсменам выступать на Паралимпийских играх 2020 года в Пекине под своим национальным флагом.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Паралимпийский комитет России, допинг, WADA, РУСАДА
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