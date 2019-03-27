Зампред ВЭБа Тимакова опровергла «выманивание» Абызова из-за рубежа

Экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, которого накануне задержали по обвинению в создании преступного сообщества, никто не выманивал из-за рубежа в Россию. Об этом в Facebook написала заместитель председателя Внешэкономбанка, бывший пресс-секретарь главы правительства Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

«Никуда никого не выманивал. Больше читайте телеграмм-каналы», — заявила она.

О том, что Михаила Абызова выманили из-за рубежа, чтобы задержать в России, сообщали СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сообщалось также, что Абызов приехал в Россию примерно неделю назад, чтобы посетить день рождения своего бывшего коллеги. Позднее в соцсетях появилась информация, что речь идет о президенте Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадии Дворковиче.