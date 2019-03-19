Назарбаев в прямом эфире подписал указ о своей отставке

Назарбаев в прямом эфире подписал указ о своей отставке

Президент Нурсултан Назарбаев в прямом эфире подписал указ о своей отставке. Его обращение к нации транслирует портал Zakon.kz.

Формально он перестанет занимать свой пост со среды, 20 марта.

Ранее Назарбаев объявил, что решил сложить полномочия президента. Конкретную причину он не назвал. Назарбаев подчеркнул, что останется во главе Совета безопасности Казахстана и партии «Нур Отан». Кроме того, он сначала на казахском, а затем на русском языках рассказал о своих достижения на посту главы государства до принятия «непростого решения». По его словам, все было сделано для создания «современного демократического государства». Назарбаев отметил, что при нем Казахстан перешел от аграрной экономики к ​промышленно-сервисной.