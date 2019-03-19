Назарбаев в прямом эфире подписал указ о своей отставке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,49 0,12 EUR Бирж. 73,17 0,19 Brent 67,70 0,31% USD Нал. 64,97 64,13 EUR Нал. 73,69 72,80 USD ЦБ 64,32 -0,35 EUR ЦБ 73,00 -0,36 EUR/USD 1,1348 0,0006 BTC/USD Бирж. 4 082,53 8,93 IMOEX 2 491,64 0,32% RTSI 1 217,24 0,32% DJIA 26 012,46 0,38% Nasdaq 7 741,63 0,35%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Apple $225 (+19,45%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,77%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
Apple $225 (+19,45%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,77%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 64,32 (-0,35) Quote, 15:36
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 73 (-0,36) Quote, 15:36
Граждан избавят от обязанности самим платить налог с продажи ценных бумаг Экономика, 17:17 Путин пообщался с Назарбаевым до его объявления об отставке Общество, 17:16 Прощальное обращение Назарбаева к нации. Видео Политика, 17:08  Конгрессмен потребовал с Twitter более $250 млн за цензуру и клевету Политика, 16:58 Матвиенко назвала отставку Назарбаева неожиданной новостью Политика, 16:55 Платежные системы не договорились с розницей о комиссиях по картам Финансы, 16:53 Владимир Жириновский предложил ввести ипотечные каникулы​ Пресс-релиз, 16:50 Близкие в меня не верят: как основать успешный IT-бизнес РБК и «Билайн» Бизнес, 16:40 Назарбаев в прощальном обращении на русском рассказал об успехах страны Политика, 16:37 Назарбаев в прямом эфире подписал указ о своей отставке Политика, 16:34 Жители разрушенного взрывом дома в Магнитогорске купили 72 квартиры Общество, 16:29 Назарбаев стал последним ушедшим в отставку «советским» лидером Политика, 16:26 Роман Зобнин пропустит дерби с ЦСКА из-за операции на сломанной руке Спорт, 16:21 Ушедший в отставку Назарбаев назвал своего преемника Политика, 16:21
Отставка Назарбаева ,  
0 
Назарбаев в прямом эфире подписал указ о своей отставке

Президент Нурсултан Назарбаев в прямом эфире подписал указ о своей отставке. Его обращение к нации транслирует портал Zakon.kz.

Формально он перестанет занимать свой пост со среды, 20 марта.

Политика
Назарбаев ушел с поста президента Казахстана

Ранее Назарбаев объявил, что решил сложить полномочия президента. Конкретную причину он не назвал. Назарбаев подчеркнул, что останется во главе Совета безопасности Казахстана и партии «Нур Отан». Кроме того, он сначала на казахском, а затем на русском языках рассказал о своих достижения на посту главы государства до принятия «непростого решения». По его словам, все было сделано для создания «современного демократического государства». Назарбаев отметил, что при нем Казахстан перешел от аграрной экономики к ​промышленно-сервисной.

Фотогалерея 
Кому за 30: самые долго правящие избираемые главы государств

Назарбаеву 78 лет, он занял пост президента Казахстана весной 1990 года и стал последним ушедшим в отставку «советским» лидером. На внеочередных выборах президента в апреле 2015 года политик получил ​почти 97,8% голосов избирателей. Срок его президентских полномочий должен был истечь в апреле 2020 года.

Временно исполняющим обязанности президента назначен спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, который ранее занимал посты премьер-министра и главы МИДа.

Теги: Нурсултан Назарбаев, отставка
Материалы по теме
Назарбаев стал последним ушедшим в отставку «советским» лидером
Политика
Ушедший в отставку Назарбаев назвал своего преемника
Политика
Назарбаев в прощальном обращении на русском рассказал об успехах страны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter