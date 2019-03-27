«Рособоронэкспорт» нашел «двойника» в британском корпоративном реестре

«Рособоронэкспорт» обнаружил в британском корпоративном реестре Companies House компанию-«двойника» и ведет работу по ее исключению из списка. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.

«В мире есть только один «Рособоронэкспорт», и он в России», — подчеркнули там.

Компания разместила закупку, в материалах которой говорится, что «Рособоронэкспорт» готов заплатить за юридическую помощь по исключению «двойника» из британского реестра 2,2 млн руб. Фирма, которую выберут для решения этой задачи, должна будет провести правовой анализ документов, подготовить проект пресс-релиза о том, что ни АО «Рособоронэкспорт», ни руководители компании не имеют отношения к «двойнику», а также получить паспортные данные семи физических лиц, заявленных в качестве директоров компании-«двойника».

По данным на сайте Companies House, лондонская компания JSC ROSOBORONEXPORT Ltd с регистрационным номером 10260688 была зарегистрирована 4 июля 2016 года. В качестве директоров указаны люди, чьи имена совпадали с именами руководителей настоящего «Рособоронэкспорта».