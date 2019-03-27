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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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В Крыму начались обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму проводятся обыски у сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Отмечается, что обыски по месту жительства сотрудников организации проходят в рамках возбужденных дел. ФСБ работает совместно с подразделениями МВД и Росгвардии.

В феврале против трех жителей полуострова возбудили уголовные дела​ по подозрению в организации ячейки и участии в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Они были задержаны, в их домах в Красногвардейском районе Крыма прошли обыски.

В апреле 2018 года первый заместитель директора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов заявил, что «Хизб ут-Тахрир» является наиболее опасной террористической организацией «с точки зрения своих действий, своей пропаганды».
 

Теги: Крым, обыски, ФСБ
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