В Крыму начались обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму проводятся обыски у сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Отмечается, что обыски по месту жительства сотрудников организации проходят в рамках возбужденных дел. ФСБ работает совместно с подразделениями МВД и Росгвардии.

В феврале против трех жителей полуострова возбудили уголовные дела​ по подозрению в организации ячейки и участии в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Они были задержаны, в их домах в Красногвардейском районе Крыма прошли обыски.

В апреле 2018 года первый заместитель директора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов заявил, что «Хизб ут-Тахрир» является наиболее опасной террористической организацией «с точки зрения своих действий, своей пропаганды».

