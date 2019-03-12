Медведев пообещал проверить проект завода по розливу воды на Байкале

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал проверить проект строительства завода по розливу воды на Байкале на соответствие нормам. Об этом он заявил в Красноярске, сообщается на сайте правительства.

«Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший. Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам», — сказал он.

Премьер отметил, что ему в последнее время часто поступают сообщения, касающиеся данного вопроса. Медведев подчеркнул, что нельзя ухудшать экологическую ситуацию вокруг Байкала. Он напомнил, что ранее он принял решение о прекращении работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Как сообщает «Интерфакс», губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что экологические ограничения делают бесперспективной работу строящегося на берегу Байкала завода. «Те нарушения, которые были выявлены в процессе проведения экологической экспертизы, на мой взгляд, почти непреодолимы. Перспектив розлива воды на этом месте я не вижу», — заявил он.

Завод для экспорта бутилированной воды строит компания «Аквасиб». Работы в поселке Култук Слюдянского района начались в январе.