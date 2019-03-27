Совфед одобрил закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума, принятый Госдумой 21 марта 2019 года, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Представляя закон другим сенаторам, председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что его принятие позволит обеспечить начисление и выплату сумм индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх величины установленного в каждом регионе России прожиточного минимума пенсионера.

«Материальное обеспечение неработающего пенсионера с учетом норм федерального закона будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии текущего года», — говорится в сообщении Совфеда.

Главной целью нового закона в Совфеде назвали улучшение материального обеспечения неработающих пенсионеров. Закон вступит в силу после подписания его президентом и официального опубликования.