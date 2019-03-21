Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Поправки будут внесены в закон «О государственной социальной помощи». Отмечается, что ко второму чтению была предложена поправка, предусматривающая единую для всех регионов методику определения прожиточного минимума пенсионеров (ПМП).

Согласно поправкам, при подсчете общего материального обеспечения пенсионера из него будет исключена сумма индексации пенсий, ее будут выплачивать сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе его проживания. Таким образом, получателю социальной доплаты к пенсии выплата сумм индексации всегда будет обеспечена сверх ПМП.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию указывал, что после индексации пенсий в январе размер выплат для некоторых граждан превысил прожиточный минимум по региону, в результате чего им перестали выплачивать социальные доплаты. Путин поручил устранить возникшую несправедливость.