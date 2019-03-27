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Apple $197 (+5,29%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,68%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,34%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Политика ,  
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СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

Как указывает издание, внедорожник был обнаружен сильно обстрелянным, со следами крови на передних и задних сидениях.

Запись в facebook пользователя Новая Газета

По данным источников газеты, двое погибших полковников и майор отбились от колонны сопровождения и попали в засаду. Они занимались поиском места для создания наблюдательного пункта. Газета указывает, что машину по пути сопровождала колонна охранения, однако по неизвестным причинам автомобиль офицеров отбился от колонны и попал в засаду. Когда внедорожник обнаружили, тел военных в нем не оказалось. По информации издания, Минобороны отправило в пустыню спасательный отряд, боевиков уничтожили, а на их позициях нашли тела офицеров.

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«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

25 марта Минобороны России сообщило, что в Сирии погибли трое российских военных. Они пропали без вести еще в конце февраля, отмечало ведомство.

Теги: Сирия, военные, фото
Материалы по теме
В Сирии погибли трое российских военных
Политика
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
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