СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

Как указывает издание, внедорожник был обнаружен сильно обстрелянным, со следами крови на передних и задних сидениях.

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По данным источников газеты, двое погибших полковников и майор отбились от колонны сопровождения и попали в засаду. Они занимались поиском места для создания наблюдательного пункта. Газета указывает, что машину по пути сопровождала колонна охранения, однако по неизвестным причинам автомобиль офицеров отбился от колонны и попал в засаду. Когда внедорожник обнаружили, тел военных в нем не оказалось. По информации издания, Минобороны отправило в пустыню спасательный отряд, боевиков уничтожили, а на их позициях нашли тела офицеров.