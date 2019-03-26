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Apple $197 (+3,07%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,84%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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В СПЧ займутся историей с роддомом в Башкирии после отчета о зарплатах

Член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Наталья Евдокимова встретится с частными инвесторами, которые на условиях концессии получили контроль над роддомом в Салавате, и обсудит с ними дальнейшую судьбу учреждения. Об этом говорится на сайте СПЧ.

В понедельник, 25 марта, Евдокимова провела встречу с сотрудниками и руководством роддома. Местное издание Ufa1.ru опубликовало видео со встречи, на котором главврач Альбина Фатахова отвечает на вопрос Евдокимовой о зарплатах сотрудников: «У врачей средняя зарплата 61,2 тыс., у неонатологов — 66,5, у акушеров — 35,4, у детских медсестер — 29,5, у младшего медперсонала 21,3 тыс. руб.». Работники учреждения отреагировали на эти данные смехом и аплодисментами. «Хорошие у нас зарплаты!» — крикнул кто-то из зала.

По словам Евдокимовой, сотрудники сказали ей, что получают 10–28 тыс. руб.

Учреждение было передано частной компании в 2018 году. Предполагалось, что инвесторы вложат в него более 300 млн руб. и смогут зарабатывать на платных услугах. Однако в СПЧ сочли эту перспективу сомнительной, а также засомневались в обеспечении трудовых и социальных гарантий для сотрудников медучреждения, так как оно стало некоммерческой автономной организацией и не попадает под государственное обеспечение.

«Ситуация в перинатальном центре крайне плачевная и выхода из нее при условии продолжения существования нынешней формы нет», — подчеркивается в сообщении СПЧ.

Теги: СПЧ, Башкирия, роддом
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