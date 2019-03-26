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Apple $197 (+3,76%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,7%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Власти Башкирии расторгнут договор с управляющей роддомом Салавата фирмой

Власти Башкирии начали переговоры о расторжении соглашения с ЗАО «Генус», которому передали в концессию роддом в Салавате. Об этом сообщила РБК исполняющая обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ленара Иванова.

«Сейчас начинаем переговоры о расторжении соглашения с «Генус». В принципе все идет добровольно, с обоюдным согласием, компания не возражает. Решение такое принято. Как с нашей, так и с их стороны», — сказала она.

Ранее Совет по правам человека при президенте сообщил, что член СПЧ Наталья Евдокимова встретится с частными инвесторами, получившими на условиях концессии контроль над роддомом в Салавате. В СПЧ засомневались в обеспечении трудовых и социальных гарантий для сотрудников медучреждения, так как оно стало некоммерческой автономной организацией, которая не попадает под государственное обеспечение.

25 марта Евдокимова провела встречу с сотрудниками и руководством роддома. Местное издание Ufa1.ru опубликовало видео со встречи, на котором главврач Альбина Фатахова отвечала на ее вопрос о зарплатах сотрудников. «У врачей средняя зарплата 61,2 тыс., у неонатологов — 66,5, у акушеров — 35,4», — сказала Фатахова, после чего работники стали смеяться и аплодировать. Сотрудники медучреждения сказали Евдокимовой, что получают от 10 тыс.  до 28 тыс. руб.

Теги: роддом, Башкирия, зарплаты, СПЧ
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