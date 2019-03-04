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Глава совета муфтиев предсказал рост доли мусульман в России до трети
По словам Равиля Гайнутдина, уже через 15 лет доля мусульман в населении России вырастет до 30%, в связи с чем стране «категорически необходимы десятки новых мечетей»
Равиль Гайнутдин (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Значение мусульманского фактора в России неизбежно будет расти вместе с ростом численности исповедующих ислам россиян. Об этом заявил в ходе прошедшей в Госдуме научно-практической конференции «История ислама в России: традиции патриотизма и сосуществования» глава совета муфтиев страны и председатель президиума Духовного управления мусульман европейской части России​ ​Равиль Гайнутдин (трансляция мероприятия велась на сайте нижней палаты парламента).

«По прогнозам специалистов, в чьей компетентности мы не сомневаемся, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане. Такие прогнозы в целом подтверждаются практикой. К примеру, в 2018 году в столичном регионе в день Курбан-байрама, по официальным данным правоохранительных органов, на молитву пришло более 320 тыс. мусульман. И эти рекорды каждый год обновляются», — сказал Равиль Гайнутдин. Имен экспертов, на оценку которых он ссылался, глава совета муфтиев не привел.

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Гайнутдин отметил, что искусственное сдерживание ислама может дать эффект только в краткосрочной перспективе, в долгосрочной же может осложнить ситуацию в межрелигиозных отношениях.

​«Говоря словами главы нашего государства, запаса времени на раскачку просто нет. Нам категорически необходимы десятки новых мечетей с соответствующей культурной и просветительской инфраструктурой в крупнейших городах России, обеспечение минимального социального пакета духовенству, особенно молодому, укрепление научно-образовательных и богословских центров, расположенных не на окраинах, а в столицах, поблизости от крупнейших центров академической науки, пакет мер по включению мусульманского наследия в общий культурный процесс страны», — предупредил Равиль Гайнутдин.

В свою очередь первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов отметил, что, по оценке некоторых экспертов, уже к 2050 году доля мусульман среди россиян может достигнуть 50%. Мухетдинов напомнил, что наибольший уровень рождаемости в России фиксируется в мусульманских регионах. Среди мигрантов, необходимых стране для развития экономики, преобладают, по его словам, выходцы из мусульманских стран.

«Объективная картинка, нравится она кому-то, не нравится, но состав, качественный и количественный, мусульман будет расти. Вчерашние мигранты поступили в школы, детские сады, университеты, получили качественное образование, и это будет весь цвет нашего государства», — сказал Мухетдинов.

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Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин счел озвученные в Госдуме прогнозы завышенными.

​«Многое зависит от миграционных волн, но в целом по России вряд ли количество мусульман превысит 15% населения в будущем. Однако это не значит, что влияние и сила ислама не будут расти. Как и другие религии, и православие, и ислам концентрируют свои силы, ведь на Пасху и Рождество в храмы РПЦ ходит также от 6 до 10% православных, но активность верующих растет», — сказал Лункин.

Он также отметил, что заявления лидеров различных конфессий о численности их последователей являются своего рода политическим фактором, который придает значимости тому или иному религиозному направлению.

«Безусловно, увеличение количества мусульман будет, и оно происходит, но это не взрывной рост и так радикально не изменит этноконфессиональную картину России», — резюмировал Лункин.

​«Это скромное заявление, потому что были цифры, что и 50%, и даже больше будет к середине века. И исключать этого нельзя, вполне вероятно, что так оно и будет, учитывая и особенности иммиграционной политики нашей, и демографической, и православной миссии при нашем патриархе», — заявил РБК протоиерей Андрей Кураев.

Исследовательский центр Pew Research Center в 2017 году определял долю православных христиан в России в 71% населения страны, а долю мусульман — в 10%. По оценке центра, в России в тот момент проживало 14 млн мусульман — больше, чем во всех остальных странах Центральной и Восточной Европы вместе взятых. При этом эксперты Pew Research Center отмечали, что в России мусульманское население более строго следует религиозным предписаниями, чем христианское, среди мусульман больше тех, кто считает религию «очень важной» составляющей своей жизни, ежедневно молится и посещает по меньшей мере раз в неделю религиозные службы.

Сотрудники Финансового университета при правительстве России еще в работе 2014 года со ссылкой на данные фонда «Общественное мнение» указывали, что с 2000 по 2014 год доля мусульман среди россиян выросла почти втрое — с 5,5 до 16%.

«При таких темпах развития ислама в Российской Федерации мы рискуем получить к 2050 году уже более 80% мусульман среди населения, в то время как наиболее привычной религией в России является православное христианство», — отмечалось в работе «Исламизация России — вопрос времени?».

​Президент России Владимир Путин еще в 2003 году принял участие во встрече глав государств и правительств организации «Исламская конференция» (в 2011 году переименована в Организацию исламского сотрудничества, Россия является в ней государством-наблюдателем), где заявил, что Россия «переплетена с исламским миром традиционными, естественными связями», а российские мусульмане являются «неотъемлемой, полноценной и полнокровной частью многонационального и многоконфессионального народа» страны. В 2018 году на встрече с представителями мусульманских религиозных организаций Путин назвал традиционный ислам «важнейшей частью российского культурного кода».

Авторы: Евгений Калюков, Роман Кирьянов
Теги: мусульманство
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