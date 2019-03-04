Глава совета муфтиев предсказал рост доли мусульман в России до трети

По словам Равиля Гайнутдина, уже через 15 лет доля мусульман в населении России вырастет до 30%, в связи с чем стране «категорически необходимы десятки новых мечетей»

Равиль Гайнутдин (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Значение мусульманского фактора в России неизбежно будет расти вместе с ростом численности исповедующих ислам россиян. Об этом заявил в ходе прошедшей в Госдуме научно-практической конференции «История ислама в России: традиции патриотизма и сосуществования» глава совета муфтиев страны и председатель президиума Духовного управления мусульман европейской части России​ ​Равиль Гайнутдин (трансляция мероприятия велась на сайте нижней палаты парламента).

«По прогнозам специалистов, в чьей компетентности мы не сомневаемся, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане. Такие прогнозы в целом подтверждаются практикой. К примеру, в 2018 году в столичном регионе в день Курбан-байрама, по официальным данным правоохранительных органов, на молитву пришло более 320 тыс. мусульман. И эти рекорды каждый год обновляются», — сказал Равиль Гайнутдин. Имен экспертов, на оценку которых он ссылался, глава совета муфтиев не привел.

Гайнутдин отметил, что искусственное сдерживание ислама может дать эффект только в краткосрочной перспективе, в долгосрочной же может осложнить ситуацию в межрелигиозных отношениях.

​«Говоря словами главы нашего государства, запаса времени на раскачку просто нет. Нам категорически необходимы десятки новых мечетей с соответствующей культурной и просветительской инфраструктурой в крупнейших городах России, обеспечение минимального социального пакета духовенству, особенно молодому, укрепление научно-образовательных и богословских центров, расположенных не на окраинах, а в столицах, поблизости от крупнейших центров академической науки, пакет мер по включению мусульманского наследия в общий культурный процесс страны», — предупредил Равиль Гайнутдин.