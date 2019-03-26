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Apple $197 (+3,8%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,7%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».

«На данный момент мы проводим проверку юридического типа, в ходе которой происходит сопоставление, связанное с названием этого продукта», — сказал представитель Lamborghini. По его словам, название российского производителя «по звучанию имеет характеристики, связанные с Urus.

Ранее «Известия» писали, что Lamborghini, Toyota и Michelin опротестовали патентную заявку Aurus в европейском Бюро по интеллектуальной собственности из-за схожести названия бренда с их продукцией. В частности, у Toyota есть хэтчбек Auris, а у Michelin — шины Tauris. Источник газеты, близкий к НАМИ, указал, что из-за спора перспективы европейских продаж «подвисли».

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В Минпромторге заявили, что в январе 2019 Aurus зарегистрировало патентное ведомство Benilux, объединяющее Бельгию, Нидерланды и Люксембург, а в марте — Латвия и Литва. В ведомстве пояснили, что эти регистрационные процедуры предусматривают возможность оспаривания регистрации обозначений в качестве товарных знаков. В Минпромторге также сообщили, что НАМИ будет защищать права на Aurus всеми предусмотренными законодательством мерами и способами.

Теги: Lamborghini, Кортеж, Европа, патент
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