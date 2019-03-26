СМИ узнали о протесте компаний против регистрации бренда Aurus в Европе

Патентную заявку российской компании-производителя автомобилей класса люкс Aurus в европейском Бюро по интеллектуальной собственности опротестовали Toyota, Lamborghini и Michelin, пишут «Известия» со ссылкой на претензии компаний.

Как указывает газета, у Toyota есть хэтчбек Auris, у Lamborghini — кросcовер Urus, а у Michelin — шины Taurus. Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в частности, указал, что название ее модели автомобиля и российского бренда схожи до степени смешения. «С первого взгляда потребитель не признает это отличие и примет оспариваемый знак за знак оппонента», — отметил адвокат. Аналогично составлены претензии других компаний.

В Минпромторге изданию рассказали, что в настоящий момент ФГУП «НАМИ» регистрирует бренд на Ближнем Востоке и в Европе. Как сообщили в ведомстве, в январе 2019 года Auris зарегистрировало патентное ведомство Benilux, объединяющее Бельгию, Нидерланды и Люксембург, а в марте — Латвия и Литва. «Данные регистрационные процедуры предусматривают возможность оспаривания регистрации обозначений в качестве товарных знаков», — сказали в Минпромторге.

По словам источника, близкого к НАМИ, из-за спора перспективы европейских продаж «подвисли».