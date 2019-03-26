СМИ узнали о протесте компаний против регистрации бренда Aurus в Европе

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,36 0,27 EUR Бирж. 72,67 0,16 Brent 67,82 1,13% USD Нал. 64,92 63,99 EUR Нал. 73,38 72,32 USD ЦБ 64,17 -0,33 EUR ЦБ 72,58 -0,34 EUR/USD 1,1292 -0,0020 BTC/USD Бирж. 3 969,60 -0,40 IMOEX 2 511,16 0,54% RTSI 1 229,53 0,10% DJIA 25 750,09 0,91% Nasdaq 7 711,20 0,96%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
McDonald's $210 (+11,66%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+2,87%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,09%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
McDonald's $210 (+11,66%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+2,87%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,09%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 64,17 (-0,33) Quote, 12:17
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 72,58 (-0,34) Quote, 12:17
Мир в 2018 году использовал почти 100 млн барр. нефти в день Экономика, 17:40 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 17:36 Минфин США расширил санкции против Ирана Политика, 17:35 Суд в Чехии приговорил напавшего с ножом на теннисистку Квитову к 8 годам Общество, 17:34 Яровая предложила смягчить наказание подросткам за нетяжкие преступления Общество, 17:24 ЛДПР выбрала кандидата в депутаты Госдумы Политика, 17:20 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 17:15 Топилин не исключил новые меры по поддержке рождаемости Общество, 17:10 На Украине назван лидер по затратам на избирательную кампанию Политика, 17:06 МВД предложило лишать наркозависимых водительских прав Общество, 17:06 Сколько стоит построить частный дом по проекту известного архитектора Недвижимость, 17:04 Xiaomi показала заряжающее смартфон за 17 минут зарядное устройство Технологии и медиа, 16:56 СМИ узнали о протесте компаний против регистрации бренда Aurus в Европе Бизнес, 16:55 Уволенная из-за фото учительница ответила на предложение министра Общество, 16:38
Бизнес ,   Сделано для агрегаторов 
0 
СМИ узнали о протесте компаний против регистрации бренда Aurus в Европе

Патентную заявку российской компании-производителя автомобилей класса люкс Aurus в европейском Бюро по интеллектуальной собственности опротестовали Toyota, Lamborghini и Michelin, пишут «Известия» со ссылкой на претензии компаний.

Как указывает газета, у Toyota есть хэтчбек Auris, у Lamborghini — кросcовер Urus, а у Michelin — шины Taurus. Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в частности, указал, что название ее модели автомобиля и российского бренда схожи до степени смешения. «С первого взгляда потребитель не признает это отличие и примет оспариваемый знак за знак оппонента», — отметил адвокат. Аналогично составлены претензии других компаний.

В Минпромторге изданию рассказали, что в настоящий момент ФГУП «НАМИ» регистрирует бренд на Ближнем Востоке и в Европе. Как сообщили в ведомстве, в январе 2019 года Auris зарегистрировало патентное ведомство Benilux, объединяющее Бельгию, Нидерланды и Люксембург, а в марте — Латвия и Литва. «Данные регистрационные процедуры предусматривают возможность оспаривания регистрации обозначений в качестве товарных знаков», — сказали в Минпромторге.

Бизнес
Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus

По словам источника, близкого к НАМИ, из-за спора перспективы европейских продаж «подвисли».

Яндекс. Директ

Представитель Минпромторга подтвердил «РИА Новости», что НАМИ проводит регистрацию бренда в Европе. Он добавил, что НАМИ будет защищать права на Aurus «всеми предусмотренными международным законодательством и национальным законодательством стран мерами и способами».

В феврале стало известно, что бренд Tawazun из ОАЭ получит более трети акций ООО «Аурус», компании-производителя Aurus. Tawazun получит 36% акций, а Sollers снизит свою долю до 0,5% и станет индустриальным партнером проекта. Tawazun вложит в производство автомобилей €110 млн в ближайшие три года и станет генеральным дистрибьютором Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Теги: Европа, проект Кортеж, патент
Материалы по теме
Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus
Бизнес
Мантуров сообщил о переносе мировой премьеры лимузина Aurus в ОАЭ
Технологии и медиа
Минпромторг показал видео создания «президентского» лимузина Aurus
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter