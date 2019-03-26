Суд продлил арест братьев Магомедовых до 30 июня

Мосгорсуд оставил под арестом совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда до 30 июня, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Как уточняет ТАСС, суд также продлил арест экс-главы компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова.

В конце января стало известно, что следственный департамент МВД предъявил 16 фигурантам обвинение по делу о преступном сообществе Магомедовых, шесть из них находятся в международном розыске. В рамках этого дела в одно производство объединено более 12 уголовных дел.

Магомедовы были задержаны в конце марта 2018 года и арестованы по подозрению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Следствие оценивает ущерб от их действий в 2,8 млрд руб.