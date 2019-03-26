Росгидромет назвал число спутников для независимости от зарубежных данных

России для самодостаточности и независимости от зарубежных данных необходимо иметь на околоземной орбите около 30 космических аппаратов гидрометеорологического назначения, заявил руководитель Росгидромета Максим Яковенко, передает «РИА Новости».

«Это количество мы закладываем в наши программы и Федеральную космическую программу — 27 спутников», — сказал он. Яковенко уточнил, что спутники должны быть разного назначения.

Он добавил, что приоритетом для Росгидромета является космическая система «Арктика», поскольку необходима оперативная информация для формирования прогнозов по трассам Северного морского пути. «До настоящего времени спутники не запустили. Поэтому мы и ищем варианты с запуском метеорологических микроспутников, чтобы не ждать», — пояснил Яковенко.

В конце февраля Яковенко говорил, что Россия может опуститься в рейтинге стран по точности предсказания погоды из-за недостатка финансирования отрасли. По его словам, существует зависимость от зарубежных стран в технической сфере. Как пояснил Яковенко, во времена СССР Гидрометцентру принадлежала группировка спутников из 47 аппаратов, в настоящий момент синоптики пользуются девятью. «Если нас отключат от группировки иностранной, которую мы сейчас имеем, то у нас будут просто огромные проблемы», — подчеркивал Яковенко.